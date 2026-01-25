«Плакал на «Барби»: Сергей Романович поддержал новый мужской тренд

Сергей Романович согласился со словами Бурунова о естественности мужских слез

В России набирает обороты тренд на антимаскулинность, когда мужчины перестают стесняться и бояться плакать при других. То, что раньше запрещалось и преподносилось в обществе как «если ты плачешь — ты не мужик», сейчас воспринимается как норма. Таким мнением в интервью 5-tv.ru поделился актер Сергей Романович на премьере второго сезона сериала «Дети перемен».

«Это нормально. Сейчас как раз пошел тренд на эту антимаскулинность, когда мужики поняли, что какая-то хрень. Почему я не могу проявлять свои чувства, почему я не могу уставать, почему я не могу сказать, что я устал, мне плохо. И они только-только начинают говорить.

Потому что говорить о своих проблемах раньше — это была кринжатина. Сейчас мужики поняли, что е-мае, у меня уже крыша едет, мне надо разговаривать. Поэтому, я думаю, сейчас пошел антитренд на эту маскулинность, и люди поняли, что надо говорить о своих чувствах», — рассказал актер.

Романович вспомнил, как плакал при просмотре супер-розового фильма «Барби», где красавицу выгнали из Барбиленда за несоответствие нормам красоты.

«Я и на „Барби“ плакал даже, когда смотрел этот фильм. Я часто на кино плачу», — улыбаясь, отметил он.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мнение о нормальности мужских слез стало все больше и больше собирать откликов у представителей сильного пола. В одном из интервью актер Сергей Бурунов вообще назвал женщин, которые не понимают этого, глупыми. С ним согласился и актер Сергей Гилев, назвав слезы совершенно естественным процессом для любого человека, вне зависимости от пола.

