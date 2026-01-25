Трамп 45 минут отчитывал премьера Дании из-за Гренландии

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 52 0

У президента США давно были планы на остров?

Трамп отчитал премьера Дании из-за Гренландии

Фото: www.globallookpress.com/Denis Balibouse

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NYT: Трамп 45 минут отчитывал премьера Дании Фредериксен из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп год назад, в январе 2025-го, на протяжении 45 минут отчитывал премьер-министра Дании Метте Фредериксен из-за Гренландии. Об этом говорится в статье газеты New York Times (NYT).

По словам источника издания, 7 января прошлого года, еще до инаугурации, Трамп публично высказался о возможности использовать военную силу в отношении острова. На следующий день после этого заявления у него состоялся эмоциональный телефонный разговор с Фредериксен. Беседа двух политиков продлилась 45 минут. Все это время президент США отчитывал датского политика, уточняется в материале.

Сама Фредериксен комментировать эту историю и раскрывать детали разговора с Трампом наотрез отказалась. Однако подчеркнула, что американский лидер, как и она, «умеет говорить очень четко».

Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон назвал Гренландию ключевой стратегической территорией для США. Также американское ведомство заявило о решимости защищать национальные интересы страны в Западном полушарии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Мясо и масло против каш: власти США представили новые рекомендации по питанию
12:33
Президент Румынии назвал условие для присоединения Молдавии
12:15
Трамп 45 минут отчитывал премьера Дании из-за Гренландии
12:12
Машина застряла в снегу, а поблизости никого? Главные ошибки водителей на дороге зимой
12:00
Китайское приложение выявило самые глубокие и темные страхи одиноких людей
11:59
Американцы в панике опустошили полки магазинов в ожидании зимнего шторма

Сейчас читают

Американцы в панике опустошили полки магазинов в ожидании зимнего шторма
«Я в себе это перебарываю»: Алина Алексеева о походах к психологу
«Сегодня ты, а завтра тебя»: почему второй сезон «Детей перемен» стал жестоким
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026