«Оказался в нужном месте»: махачкалинец о спасении матери и ребенка из тонущего такси

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 56 0

Мужчина ехал домой с мамой мимо канала, когда увидел плывущую машину с людьми.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спасший мать с ребенком из тонущего авто в Дагестане: любой поступил бы так же

Махачкалинец Асадулла Магомедов, вытянувший женщину с ребенком из тонущего такси, рассказал 5-tv.ru о том, как проходила спасательная операция.

«Думал нырнуть — не нырнуть<…> Залез на трубу, крикнул ей (матери в автомобиле — Прим. ред.) вытянуть ребенка. Вытянул ребенка, мне помогли братья», — рассказал спаситель.

Затем дальше по течению он с соратниками снова занял позицию над каналом — они обмотали друг друга импровизированными тросами и готовились вытащить из салона плывущего авто и женщину. Удерживая друг друга за руки и сделав нечто вроде живой «лестницы», как выразился махачкалинец, мужчины спасли пассажирку.

Герой держится в кадре скромно. По его словам, любой поступил бы так, оказавшись на его месте — он просто «оказался где надо в нужный момент». Так вышло, что его авто находилось ближе всех к водоему в момент трагедии.

Ранее в Махачкале такси, внутри которого находились мать и ребенок, упало в водный канал. Прохожим чудом удалось спасти пострадавших, 5-tv.ru публиковал кадры падения автомобиля в воду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:41
«Нет лекарства»: эпидемиолог Гинцбург объяснил опасность вируса Нипах из Индии
17:19
Собянин: за год 235 тысяч человек присоединились к проекту «Мой спортивный район»
16:54
В Кремле назвали Гренландию важной с точки зрения стабильности и безопасности
16:33
«Оказался в нужном месте»: махачкалинец о спасении матери и ребенка из тонущего такси
16:10
«Спасибо, что был с нами!» — умер экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов
16:05
«Моя любовь родилась»: супруга Александра Петрова трогательно поздравила его с 37-летием

Сейчас читают

Случаев завоза вируса Нипах из Индии в Россию не зафиксировали
«Паники не было»: таксист о спасении женщины и ребенка из упавшего в канал авто
Таежная отшельница: история выживания семьи Лыковых в сибирских лесах
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026