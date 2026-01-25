Роспотребнадзор дал рекомендации после вспышки вируса Нипах в Индии

Роспотребнадзор дал рекомендации туристам из-за вспышки вируса Нипах

Для профилактики особо опасного вируса Нипах туристам в Индии и Юго-Восточной Азии рекомендуется не контактировать с больными животными, мыть руки, а также фрукты и овощи перед едой. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Согласно рекомендациям ведомства, туристам, отправляющимся в эти направления, также необходимо пользоваться антисептическими средствами и не употреблять воду из непроверенных источников.

В Роспотребнадзоре также отметили, что ситуация находится под контролем. Случаев завоза заболевания, вызванного вирусом Нипах, на территорию России пока не зафиксировано. В РФ существует достаточный запас тест-систем для своевременной лабораторной диагностики, а в пунктах пропуска через государственную границу действует система «Периметр». Она в режиме реального времени позволяет выявить у людей признаки инфекционных заболеваний.

В ведомстве уточнили, что опасный вирус Нипах передается человеку от животных — например, свиней или летучих мышей. Кроме того, вирус может передаваться через зараженную пищу или от человека к человеку. Вспышки инфекции регулярно возникают в Индии, единичные случаи фиксируют в странах Юго-Восточной Азии.

При появлении признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль, в Роспотребнадзоре призвали немедленно обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вирус Нипах из Индии считается особо опасной инфекцией, и в настоящее время от него не существует лекарств. Если у человека слабый иммунитет, то Нипах грозит серьезными осложнениями, такими как сепсис, двустороннее воспаление легких и менингит, что может привести к летальному исходу.

