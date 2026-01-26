«Этот звериный взгляд я не забуду»: насильника вычислили через десятилетия

Во Владимирской области насильника вычислили через десятилетия

В городе Александров Владимирской области насильника вычислили спустя 23 года после того, как он совершил преступление. Кошмарную историю рассказал следователь-криминалист Вячеслав Зернов в беседе с aif.ru.

Новогодняя ночь 2002 года выдалась особенно морозной. Несмотря на холод, 16-летняя Вера вместе с подругой Мариной отправилась к елке на Советскую площадь в городе Александрове. По дороге девушки познакомились с компанией молодых людей, которые предложили продолжить праздник в подвале одного из домов.

Это было типичное «тусовочное» место местной молодежи — старые диваны, кресла, несколько комнат, постоянная смена компаний. Как позже рассказал следствию криминалист, подвал находился на улице Ануфриева и давно был известен в районе.

«Это был обычный подвал многоквартирного дома на улице Ануфриева, который молодежь из близлежащего района оборудовала под свое место для «тусовок», — уточнил следователь-криминалист.

Свет погас — и начался кошмар

Атмосфера вечера быстро изменилась. В адрес девушек стали звучать грубые шутки, а затем Веру увели в соседнюю комнату. Там несколько парней по очереди изнасиловали ее. Марина попыталась вмешаться, но получила прямую угрозу и была вынуждена отступить.

Когда в подвале внезапно отключился свет, Вере удалось вырваться. Она выбежала на улицу босиком и без одежды, бежала по снегу, обморозив ноги, и уже той же ночью вместе с родителями обратилась в правоохранительные органы.

На следующий день полицейские осмотрели подвал. Двух участников преступления девушки опознали сразу. Один из них был совершеннолетним и понес наказание. Второму на тот момент было 13 лет — его лишь поставили на учет. Третий же фигурант словно растворился.

Дело, которое не закрыли

В 2002 году расследование зашло в тупик. Архив Александрова со временем стал одним из самых объемных по количеству нераскрытых дел, и эта история надолго ушла в прошлое.

Спустя более двадцати лет следователи вновь вернулись к старым материалам. По словам криминалиста Зернова, работу начали с поиска потерпевшей. Оказалось, что Вера живет в Подмосковье, замужем, воспитывает ребенка, но психологическая травма никуда не исчезла.

«Вера призналась, что для нее это тревожный факт, что она хотела бы посмотреть в глаза злоумышленнику, что ей важно, чтобы преступника нашли и чтобы он был привлечен к ответственности», — рассказал следователь.

Деталь, которая все изменила

Ключевой фигурой вновь стала Марина. Она осталась жить в Александрове и помнила тот вечер почти по минутам. В какой-то момент ей удалось вспомнить важную деталь: среди тех, кто удерживал ее в подвале, был крепкий молодой человек, хваставшийся занятиями боксом.

Следствие установило, что в начале 2000-х в «подвальной» компании был всего один боксер. Он и указал на третьего участника преступления — человека, которого тогда побоялись назвать.

Чтобы подтвердить версию, следователи подняли архивы военкомата и нашли фотографии призывников 2002 года. По одному из снимков Вера без колебаний узнала насильника.

«Среди нескольких фотографий схожих людей она точно указала на него. Сказала, что никогда не забудет его звериный взгляд», — дополнил Зернов.

«Думал, что мне все дозволено»

К моменту задержания подозреваемому было около 40 лет. Он оказался неоднократно судимым, злоупотреблял алкоголем и наркотиками, жил на средства матери. Сначала отрицал причастность, но под тяжестью доказательств написал явку с повинной.

«Вы мне жизнь сломали», — сказала Вера на очной ставке.

Материалы дела были переданы в Александровский городской суд. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Еще одно дело — и тот же финал

Параллельно следователи раскрыли еще одно изнасилование, совершенное в 2014 году в Киржачском районе. Тогда 18-летняя девушка согласилась на предложение подвезти ее на мотоцикле. Вместо дома злоумышленник завез ее за гаражи и ударил по голове.

Долгое время дело оставалось нераскрытым. Прорыв произошел лишь в 2025 году, когда по подозрению в покушении на изнасилование задержали местного жителя. Его ДНК совпало с биологическими следами 11-летней давности.

«Девушка также опознала преступника, хотя сам он на контакт так и не пошел. Но суд признал вину злоумышленника, и сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима», — отметил следователь.

