Легко спутать с гриппом: как вирус Нипах может попасть в Россию

Вирус Нипах может попасть в Россию из-за активного авиасообщения с Индией

Миру грозит новая пандемия. В Индии зафиксирована вспышка вируса Нипах, который ВОЗ назвала одним из самых опасных в мире.

Он передается воздушно-капельным путем и его легко спутать с гриппом. Первые симптомы заболевания включают повышенную температуру, головную и мышечную боль, рвоту и боль в горле. Но как таковой особенной симптоматики нет. Ситуация осложняется и тем, что против него нет никакого лекарства.

«Этот вирус опасен для россиян, для тех, кто путешествует, для тех, кто находится в тех странах, где встречается этот вирус. И на первых стадиях инфекции — в инкубационном периоде, пока симптомов нет — этот вирус может быть занесен в Россию», — рассказала доцент ДВФУ, кандидат медицинских наук Галина Компанец.

Эксперты отмечают, что в Россию вирус Нипах может попасть и напрямую, ведь турпоток между Россией и Индией сейчас на пике. Но и за рубежом вероятность заражения остается высокой, ведь россияне могут пересекаться с туристами из стран с неблагополучной эпидобстановкой на общем отдыхе.

Среди популярных у индийских и российских туристов направлений это Арабские Эмираты, Таиланд, Вьетнам и Индонезия. Власти Таиланда, например, уже усилили санитарный контроль именно для граждан Индии.

Ранее 5-tv.ru писал, что вирус Нипах не представляет серьезной опасности для россиян, однако при поездках за границу следует проявлять осторожность.

