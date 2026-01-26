«Это даже смешно»: актер Казаков из «Папиных дочек» о своем статусе злостного неплательщика алиментов

Эфирная новость 34 0

Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск имущество артиста.

Фото, видео: Кадр из сериала «Папины дочки», 2007 – 2013г.; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Имущество актера Михаила Казакова объявили в розыск

Звезда сериала «Папины дочки» актер Михаил Казаков оказался в центре громкого скандала. Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск его имущество. Долг артиста по невыплаченным кредитам составляет почти полтора миллиона рублей. А общая задолженность приближается к двум миллионам.

Ранее Казаков попал в реестр злостных неплательщиков алиментов за неуплату более 200 тысяч рублей на содержание детей. Недавно суд постановил, что сын актера должен проживать с отцом, однако долг остался.

В эксклюзивном интервью «Известиям» сам Казаков назвал ситуацию «забавной».

«Учитывая то, что по судебному решению он проживает со мной, очень круто что я реестре алиментщиков. Это даже смешно с какой-то стороны. Сейчас все решается в суде. Все в ближайшее время будет решаться в суде», — отметил актер Михаил Казаков.

Скандалы преследуют Казакова регулярно. После громкого развода падчерица и бывшая жена обвинила его в насилии. Казаков все обвинения отрицает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:37
ВСУ ограбили Свято-Успенскую Святогорскую лавру в ДНР
19:21
«Это даже смешно»: актер Казаков из «Папиных дочек» о своем статусе злостного неплательщика алиментов
19:15
«Черная вдова»: женщина вышла замуж за пятерых мужчин с целью наживы
19:06
«Типичных симптомов нет»: почему вирус Нипах сложно отличить от обычного ОРВИ
19:01
Мужчина организовал двойное убийство родственников из-за недвижимости в Анапе
18:55
В Москве мужчина открыл стрельбу по машине из-за спора на выезде со двора

Сейчас читают

Сбой в системе бронирования и регистрации авиакомпаний и аэропортов России — что известно
«Как Эбола и Марбург»: раскрыт уровень смертности заразившихся вирусом Нипах
«Не приносят пользу»: четыре продукта могут разрушить микрофлору кишечника
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026