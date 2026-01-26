Место неформальной дипломатии: как прошел визит султана Малайзии в Эрмитаж

Об истории Петербурга своим гостям сегодня рассказывает лично президент России. Владимир Путин принял в Зимнем дворце верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, который находится в нашей стране с частным визитом. Российский лидер вместе с директором Эрмитажа провел экскурсию для короля. За ходом мероприятия внимательно следил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Первая и, по сути, единственная по-настоящему протокольная часть визита. Официальная церемония встречи и рукопожатия в Двадцатиколонном зале Эрмитажа.

Экскурсию для лидеров проводит директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Владимир Путин расставляет свои акценты.

В золотой клетке здесь — райская птица. Часы «Павлин» — единственный в мире сохранившийся и действующий автоматический механизм XVIII века. Султана Ибрагима интересуют детали.

Официальный титул Ибрагима Исмаила — Верховный правитель Малайзии или Янг ди-Пертуан Агонг, в переводе «тот, кто создан Верховным Господином». Трон он занимает с 2024-го, когда был избран из числа девяти султанов малайзийских штатов. К монаршей роскоши гость, конечно, привык, но в Эрмитаже его волнует каждый нюанс.

Вот, кстати, экспонат, который напрямую связан с юго-восточной Азией. Кинжал «Крис» XVII-го — XVIII-го веков в Индонезии и Малайзии считался священным. На его клинке — ползучий змей Наг, на рукояти — фигурка демона-ракшаса. Приобретен он был, к слову, Петром I.

Михаил Пиотровский поясняет: Петр купил кинжал в Амстердаме для Кунсткамеры. Султан добавляет: в сакральном оружии предков все было строго регламентировано.

Лидеры осматривают парадные залы Эрмитажа, останавливаются в портретной галерее дома Романовых, выходят на балкон знаменитой Иорданской лестницы.

Государственный Эрмитаж вновь подтверждает свой статус важной точки неформальной дипломатии. Совсем недавно, в декабре, здесь собирались лидеры стран СНГ. Тоже прошли экскурсией по этим залам. Верховный правитель Малайзии в Санкт-Петербурге впервые, для него коллекция одного из ведущих музеев мира, конечно, представляет особый интерес.

Султан Ибрагим в Петербурге с 25 января. Он успел встретиться с губернатором города Александром Бегловым, даже побывал в бункере Жданова.

Это куда более личное продолжение государственного визита монарха в августе. Тогда правитель Малайзии встречался в Москве с Владимиром Путиным, посещал Казань. Отношения наших стран, очевидно, выходят за рамки протокола и становятся по-настоящему дружескими.

