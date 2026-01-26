«Играют за деньги»: Егор Бероев о современных футболистах

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив

Раньше спортсменам было важно защитить честь своей страны.

Фото, видео: Сергей Фадеичев/ТАСС; 5-tv.ru

Егор Бероев: раньше футболисты играли не за деньги

В прежние времена футболисты играли не ради денег. Такое мнение выразил актер Егор Бероев в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере спортивной драмы «Золотой дубль», посвященной легенде футбола Никите Симоняну.

Бероев обратил внимание, что на премьеру пришли игроки футбольного клуба «Арарат», которых тренировал Никита Симонян. В настоящее время им уже под 80 лет.

«Они выходили играть не за деньги. Они выходили играть за свою страну, за честь страны. А сейчас за деньги играют футболисты», — заявил артист.

О фильме «Золотой дубль»

В России 29 января в прокат выходит спортивная драма Мгера Мкртчана «Золотой дубль», которая рассказывает историю легендарного футбольного тренера Никиты Симоняна. В ролях: Егор Бероев, Сергей Шакуров, Ксения Алферова, Софья Донианц, Константин Юшкевич и другие.

По сюжету лучшего бомбардира московского «Спартака» Никиту Симоняна назначают главным тренером ереванского «Арарата». Новый наставник ставит перед собой амбициозную цель: выиграть «золотой дубль», сделав клуб чемпионом СССР и обладателем кубка страны.

Однако команда не хочет принимать нового тренера, его методы и философию, а главный противник готов на все ради того, чтобы победить «Арарат».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Егор Бероев удивил неожиданным образом на красной дорожке нового фильма.

