«Играют за деньги»: Егор Бероев о современных футболистах
Раньше спортсменам было важно защитить честь своей страны.
Егор Бероев: раньше футболисты играли не за деньги
В прежние времена футболисты играли не ради денег. Такое мнение выразил актер Егор Бероев в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере спортивной драмы «Золотой дубль», посвященной легенде футбола Никите Симоняну.
Бероев обратил внимание, что на премьеру пришли игроки футбольного клуба «Арарат», которых тренировал Никита Симонян. В настоящее время им уже под 80 лет.
«Они выходили играть не за деньги. Они выходили играть за свою страну, за честь страны. А сейчас за деньги играют футболисты», — заявил артист.
О фильме «Золотой дубль»
В России 29 января в прокат выходит спортивная драма Мгера Мкртчана «Золотой дубль», которая рассказывает историю легендарного футбольного тренера Никиты Симоняна. В ролях: Егор Бероев, Сергей Шакуров, Ксения Алферова, Софья Донианц, Константин Юшкевич и другие.
По сюжету лучшего бомбардира московского «Спартака» Никиту Симоняна назначают главным тренером ереванского «Арарата». Новый наставник ставит перед собой амбициозную цель: выиграть «золотой дубль», сделав клуб чемпионом СССР и обладателем кубка страны.
Однако команда не хочет принимать нового тренера, его методы и философию, а главный противник готов на все ради того, чтобы победить «Арарат».
