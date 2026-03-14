«Ком в горле»: Алексеев о съемках «Малыша» в Мариуполе

Лилия Килячкова
В основу картины легла реальная история донецкого добровольца. Актерам помогали настоящие военные.

Актер Иван Алексеев давно хотел примерить на себя роль солдата

Актер Иван Алексеев ощутил, как в горле встал ком, когда приехал в Мариуполь на съемки фильма «Малыш». Своими впечатлениями от пребывания в этом городе артист поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Малыш» с Глебом Калюжным в главной роли.

«Был только ком в горле при въезде в Мариуполь <…> Ты когда вступаешь на эту землю и видишь разломанные разбитые дома ты все начинаешь чувствовать и понимать <…> Ты понимаешь, что ты ходишь там где погибали люди. Ну вы наверное понимаете какое ощущение может быть внутри», — поделился Алексеев.

В основу фильма легла реальная история донецкого добровольца. Актерам на съемках помогали настоящие военные. Алексеев признался, что давно хотел примерить на себя роль солдата.

«Конечно же это история которая в дальнейшем будет в книгах также в кино, а мы ее пишем мы ее создаем, поэтому все для людей. Все искренне, честно и правда», — рассказал актер.

Военная драма «Малыш» рассказывает о жизни 18-летнего Димы из Донецка. По сюжету, потеряв отца, герой узнает, что его мать находится в плену в осажденном Мариуполе. Ради ее спасения парень записывается добровольцем в штурмовой отряд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актера Глеба Калюжного временно отпустили из воинской части, чтобы он представил зрителям военную драму «Малыш». Для Глеба этот фильм стал знаковым не только творчески, но и биографически. Всего через три дня после окончания съемок актер отправился на срочную службу в Семеновский полк.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

«Ком в горле»: Алексеев о съемках «Малыша» в Мариуполе
