Филиппинский чиновник выжил после попадания в машину выстрела из гранатомета
Злоумышленники атаковали практически в упор.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru
На Филиппинах произошло очень дерзкое покушение на одного из мэров. Нападавшие пытались убить чиновника с помощью гранатомета.
Трое вооруженных людей устроили засаду, когда политик возвращался с местного рынка. Они выстрелили практически в упор, но мэр выжил благодаря бронированному автомобилю.
Машина получила повреждения, но продолжила движение. А вот злоумышленников нашли довольно быстро и ликвидировали при задержании.
