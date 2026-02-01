Кофе и здоровье: польза и вред любимого напитка

Daily Mail: кофе может в равной степени вредить и приносить пользу

Если раньше Великобританию ассоциировали с чаем, то теперь главный напиток — кофе. Daily Mail приводит данные опроса, согласно которому бодрящий напиток регулярно пьют 63% жителей страны, тогда как чай — 59%.

И почти каждый месяц появляются новые исследования, которые подтверждают: кофе — это не просто удовольствие, но и потенциальная польза для здоровья.

Почему после кофе настроение лучше

Одно из недавних исследований показало: люди, которые пьют кофе, чувствуют себя счастливее в первые часы дня. Все просто — кофеин мешает организму «включать» усталость.

«Кофеин блокирует вещество, которое отвечает за сонливость, и одновременно усиливает выработку дофамина — гормона хорошего настроения», — объяснила Ану Реало.

Есть и еще одна причина: легкая утренняя вялость может быть симптомом отмены кофеина — и чашка кофе ее быстро снимает.

Сердце, сахар и давление

Крупные исследования связывают регулярное употребление кофе с более низким риском диабета второго типа, сердечных заболеваний и инсульта.

В 2023 году Американская кардиологическая ассоциация сообщила: у людей с нарушениями сердечного ритма одна чашка кофе в день снижала риск повторных проблем почти на 40%. Ученые считают, что кофе помогает за счет антиоксидантов и легкого мочегонного эффекта.

Арабика или робуста

На самом деле мы пьем кофе всего из двух видов зерен.

Робуста

— больше кофеина

— более резкий и горький вкус

— чаще используется в растворимом кофе

— может раздражать желудок

Арабика

— мягче и ароматнее

— меньше кофеина

— легче переносится

— содержит соединения, полезные для печени и мозга

Какой кофе сильнее всего красит зубы

Кофе — один из главных врагов белой улыбки. Причина — вещества, которые легко прилипают к эмали.

Чем больше этих соединений в напитке, тем сильнее окрашивание. Поэтому:

робуста красит зубы чаще, чем арабика;

горячий кофе окрашивает сильнее холодного;

добавление молока снижает вред — белки мешают пигментам «прилипать» к зубам.

Сколько кофе можно пить без вреда

Оптимальная доза — три–четыре чашки в день. Это примерно 400 миллиграммов кофеина — верхняя безопасная граница для взрослого человека. Но важно учитывать не только количество, а крепость напитка.

Эспрессо кажется мощным, но на деле в нем меньше кофеина, чем в большой чашке фильтр-кофе. Поэтому:

до пяти эспрессо в день — допустимо;

фильтр-кофе — лучше ограничить тремя чашками.

Важно не только зерно, но и вода

Качество воды сильно влияет на вкус. Жесткая вода делает кофе плоским и убивает кислотность. Если вы молете зерна сами, храните их в морозилке — так вкус будет стабильнее и насыщеннее. И наконец — важная деталь. Кофе радует не только из-за кофеина. Даже запах и ожидание кофе могут улучшить настроение. Важен не только эффект, но и сам процесс.

