«Всем нужно повзрослеть!» — король Карл III просит Кейт Миддлтон спасти семью

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Дипломатия принцессы Уэльской может внести хаос в ее собственные отношения с супругом.

Есть ли шанс на примирение британской королевской семьи

Фото: www.globallookpress.com/Pool / i-Images

Radar Online: король Карл III просит Кейт Миддлтон спасти семью от раздора

Британский король Карл III обратился к Кейт Миддлтон с жестким требованием взять на себя роль посредника в затянувшемся конфликте между принцами Уильямом и Гарри. Об этом сообщает издание Radar Online.

По словам инсайдеров, монарх, продолжающий лечение от рака, устал от многолетней семейной вражды. Он считает, что принцесса Уэльская является «единственной надеждой» на восстановление мира в Букингемском дворце.

«С точки зрения Карла, этот спор затянулся до абсурда. Он сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, неся бремя короны, и его глубоко расстраивают постоянные междоусобицы. Его ощущение таково, что в контексте всего остального это тривиально и изнурительно. По его словам, «всем нужно повзрослеть!» — поделились инсайдеры.

Король настаивает на том, чтобы Кейт проявила дипломатию и подготовила почву для возможного визита Сассекских в Великобританию ближайшим летом. Монарх крайне заинтересован в общении со своими внуками, принцем Арчи и принцессой Лилибет. Он готов идти на сближение вопреки недовольству старшего сына.

Близкие к дворцу люди отмечают, что Карл III видит в невестке тот единственный голос, к которому Уильям прислушивается в моменты сильного эмоционального напряжения. Между королем и принцессой установилась особая связь, которая окрепла в период их одновременной борьбы с онкологическими заболеваниями.

Ситуация осложняется тем, что братья практически не общаются с 2022 года. Напряжение возросло после выхода мемуаров Гарри «Запасной», где он обвинил Уильяма в физическом нападении.

Тем не менее, Карл III требует от Кейт приложить «видимые добросовестные усилия» для смягчения конфликта. Он осознает, что королева Камилла не намерена брать на себя эту роль, а Уильям слишком обижен. Поэтому миссия по сохранению имиджа монархии и предотвращению дальнейшего ущерба для семьи легла на плечи принцессы Уэльской, даже если это внесет временный хаос в ее собственные отношения с супругом.

