«Любви не так много в жизни»: Наталья Рудова о невезении красивых женщин

Актриса Рудова об одиноких красивых женщинах: Просто тщательно выбирают

Современная женщина свободна выбирать — она может строить карьеру, искать приключения, самовыражаться в творчестве, а не только хранить семейный очаг. Но при этом именно домашнего тепла, теплых отношений и надежного партнера не хватает сильным и независимым. Парадокс — она прекрасна и талантлива, но одинока! Однако актриса Наталья Рудова не считает это проблемой.

На премьере сериала «Резервация» артистка заявила, что дело вовсе не в невезении завидных невест. Вокруг них наверняка вьются поклонники, да немало, но не каждый подойдет на роль потенциального спутника жизни. Неужели, если женщина одна, значит, она категорически несчастна?

«Я не думаю, что это правда. Я думаю, что просто эти девчонки, наверное, не влюбляются так часто. Не знаю почему, просто не работает и все. На самом деле любви в принципе не так много, наверное, в жизни. Но я уверена, что у них вообще нет проблем с мужским полом, уверена, они завалены предложениями о свиданиях, просто тщательно выбирают», — заявила Рудова.

Мало того, что людям трудно находить друг друга, несчастья настигают и тех, кто еще недавно был в счастливом браке и растил детей. Все новые пары, в том числе представители шоу-бизнеса, разводятся и снова оказываются в поисках партнера. Одни сожалеют, а Наталья Рудова смиренно констатирует — такова реальность, у всех свои причины для расставания.

«Это нормально. У всех есть свой срок, мы все не вечны, жизнь не вечна, браки не вечны. Все временно в этой жизни, поэтому абсолютная норма… Откуда же я знаю, что у них там в семье, никто не может знать, кроме этих двоих», — заключила актриса.

