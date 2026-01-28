Глава МИД Венгрии заявил о резком обострении отношений с Киевом

Отношения между Киевом и Будапештом резко обострились.

Сийярто: Будапешт не потерпит вмешательства Киева в свои дела

Обострение отношений между Киевом и Будапештом вышло на новый уровень. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с жестким заявлением, обвинив Украину в провокациях в связи с предстоящими выборами в парламент — они состоятся в апреле.

Глава ведомства однозначно дал понять — официальный Будапешт готов отстаивать свою политическую позицию.

«Мы не отдадим наш суверенитет. Решения о будущем нашей страны могут принимать только в Венгрии, а не в Брюсселе или Киеве. И мы дали понять послу Украины, что Будапешт не потерпит вмешательства в парламентские выборы», — заявил Петер Сийярто.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт не поддержит вступление Украины в ЕС, поскольку это «принесет войну» и навредит экономике Европы.

Немногим ранее премьер Виктор Орбан заявил — киевский режим всячески способствует фальсификации будущего голосования на выборах. Все ради того, чтобы привести к власти венгерскую оппозицию, которая призывает усилить поддержку Украины.

