«Природная сила»: Анна Котова рассказала, в каких местах заряжается энергией

Артистам не всегда удается восстановиться после сложной работы в месте силы. На этот случай у Котовой тоже есть рекомендации.

Актриса Котова: после съемок в проектах люблю лечь в море и лежать там неделю

Актриса театра и кино Анна Котова верит, что на Земле есть места с сильной энергетикой. Попадая в такие места, человек чувствует его историю, даже если ничего о ней не слышал прежде. И вне зависимости от убеждений, отрицать их воздействие трудно.

«Мне кажется, любой человек, мало-мальски что-то чувствующий, понимает, что есть такие места… На ретриты и какие-то места силы никогда не ездила, нет. Но люблю природные места. Например, если нам не хватает какого-то заземления, знаете, мы едем в горы. Если не хватает расслабления, мы едем на море. Это, конечно, не аномалии, все знают, как это работает, но это тоже природная сила», — сказала артистка в интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Резервация».

Профессия актера требует не только таланта, но и значительных эмоциональных вложений. Некоторые роли оказываются настолько выматывающими, что после завершения работы над проектом требуется время на восстановление. И если нет возможности искать в этот период место силы, Анна Котова расслабляется дома.

«Лечь в ванну с солью, с содой. А лучше лечь в море и лежать там неделю», — посмеялась актриса.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, писательница Эмма Гэннон поделилась своей историей преодоления глубокого кризиса и восстановления душевных сил. Она провела год, занимаясь реабилитацией — физической и психологической. И поняла, какие сигналы тела помогают своевременно определить, что человеку нужен отдых.

