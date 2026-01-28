Трагедия в семье Ольги Орловой: певица экстренно покинула Мальдивы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Артистка была вынуждена закончить отпуск на островах из-за кончины близкого человека.

Что случилось в семье Ольги Орловой

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Ольга Орлова срочно вернулась с Мальдив из-за смерти свекрови

Певица и телеведущая Ольга Орлова поделилась с подписчиками печальным известием о смерти свекрови, которая проживала в Магнитогорске.

Артистка находилась на курорте вместе с мужем и маленькой дочерью Анной, наслаждаясь теплым климатом и пляжным отдыхом. Однако семейный отпуск был омрачен внезапной утратой. После получения трагических новостей знаменитость оперативно вылетела в Москву, опубликовав в личном блоге запись в память о родственнице.

«Теперь у Ани есть Ангел на небе… Бабушка Ангелина», — написала исполнительница, сопроводив публикацию фотографией, сделанной на борту самолета.

До этого печального события Ольга Орлова активно делилась с поклонниками кадрами путешествия. Она рассказывала об успехах в похудении и публиковала многочисленные снимки с наследницей на фоне океана.

Сразу после сообщения о смерти бабушки Ангелины певица разместила короткий видеоролик из Магнитогорска, подтверждая свое прибытие на родину мужа для прощания с близким человеком. О дате и времени похорон пока не сообщается, семья переживает тяжелый период в кругу близких.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

