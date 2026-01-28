В Москве началось прощание с режиссером и телеведущим Александром Олейниковым

Александра Якимчук
Смерть телеведущего стала неожиданностью, в том числе и для его близких.

В Москве прощаются с режиссером и телеведущим Александром Олейниковым. Кадры с церемонии снял корреспондет 5-tv.ru.

Прощание с постановщиком проходит в траурном зале Троекуровского кладбища, на котором и похоронят Олейникова. Проводить в последний путь его пришли родственники, коллеги и друзья. Среди них была народная артистка России Лариса Долина.

Олейникову было 60 лет. Его смерть стала неожиданностью для близких. По словам родных постановщика, он ночью вышел покурить и умер. Причиной стал оторвавшийся тромб.

Родился будущий телеведущий 21 октября 1965 года в Москве. После окончания школы поступил на заочное отделение в институт культуры, но диплом так и не получил. В 20 лет попал на телевидение.

С 1985 года он успел поработать на многих федеральных телеканалах. В 1993 году стал секретарем Союза кинематографистов, а с 2001 года являлся членом Академии российского телевидения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошло прощание с актером и ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким.

