«Мечтал воплотить эту историю»: режиссер Смирнов о создании сериала «Радар»

На ММКФ прошла премьера фантастического сериала «Радар»

На 48-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) состоялась премьера фантастического сериала «Радар». Режиссер проекта Константин Смирнов признался корреспонденту 5-tv.ru, что мечтал об этой работе с самого детства.

В основу сериала легла повесть Александра Мирера «Главный полдень. Дом скитальцев». По словам режиссера, еще в советские годы на него произвел сильное впечатление фильм «Посредник», снятый по этой же книге, и он всегда хотел переосмыслить эту историю.

«Я всегда мечтал воплотить эту историю в жизнь по-своему», — рассказал режиссер.

Создатели проекта не скрывают, что одним из источников вдохновения стал популярный сериал «Очень странные дела». Как отметил Константин Смирнов, работы схожи атмосферой прошлого и тем, что в центре сюжета находятся дети. При этом режиссер подчеркнул, что команда ничего не копировала у иностранных коллег.

«Мы старались ничего не копировать, но, разумеется, мы смотрели и любим „Очень странные дела“. Это на нас повлияло, отрицать это бессмысленно», — пояснил Смирнов.

Сценарист проекта Алексей Безенков добавил, что тема инопланетного вторжения в советских реалиях — большая редкость для отечественного кино, что делает проект уникальным.

Сюжет сериала переносит зрителей в 1988 год, в городок Радиогорск. Трое школьников находят в лесу таинственный объект, после чего жизнь города меняется. Взрослые начинают вести себя крайне подозрительно, будто их подменили. Мальчики начинают собственное расследование, не осознавая, насколько серьезна нависшая над ними угроза.

Увидеть сериал «Радар» на онлайн-платформах можно будет уже с 24 апреля.

