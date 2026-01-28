Александра Олейникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Режиссера и продюсера, члена Академии российского телевидения Александра Олейникова похоронили в Москве. Церемония прощания и похорон прошли на Троекуровском кладбище. Кадры публикует 5-tv.ru.

Александр Олейников скончался в ночь на 24 января. Ему было 60 лет. По словам его дочери Дарьи, в разговоре с РИА Новости, причиной смерти мужчины стал внезапно оторвавшийся тромб.

Проводить продюсера в последний путь пришли его близкие, друзья и коллеги по индустрии. Среди присутствующих были продюсер Константин Эрнст, народная артистка России Лариса Долина, певец Дмитрий Маликов, режиссер Игорь Угольников и многие другие.

Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Профессиональное образование он получил во ВГИК, окончив Институт культуры.

Он работал на телевидении с середины 1980 годов, а позже занимал должность директора по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля.

Олейников успел поработать на многих федеральных телеканалах с 1985 года. Широкой аудитории он был знаком и как медийное лицо.

Помимо телевидения, он активно работал в киноиндустрии, занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов. Одним из его последних проектов стал телесериал «Художник», где он выступил автором идеи и соавтором сценария.

