Еле сдерживала слезы: Лариса Долина пришла на прощание с Александром Олейниковым
Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище в Москве.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Еле сдерживавшая слезы Лариса Долина пришла на прощание с Александром Олейниковым
Народная артистка России Лариса Долина пришла на прощание с режиссером и телеведущим Александром Олейниковым. Кадры с церемонии оказались в распоряжении 5-tv.ru.
На видео видно, как Долина сдерживая слезы прошла по траурному залу Троекуровского кладбища, на котором и похоронят Олейникова.
Режиссер умер внезапно от оторвавшегося тромба. Ему было 60 лет.
Долину же в последнее время все чаще упоминают в новостях, не связанных с ее профессиональной деятельностью. Общественность и СМИ больше интересует скандал с квартирой, которая когда-то принадлежала исполнительнице.
В 2024 году она продала жилплощадь. А позднее заявила, что решилась на это, находясь под влиянием мошенников. Поэтому она попыталась оспорить сделку в суде. Покупательница недвижимости Полина Лурье подала встречный иск.
В декабре 2025 года Верховный суд признал законным владельцем квартиры Лурье. Кроме того, было вынесено постановление о выселении из квартиры и снятия с регистрационного учета певицы, ее дочери и внучки.
В январе 2026 года певица передала ключи от жилища новой хозяйке.
