Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище в Москве.

Еле сдерживавшая слезы Лариса Долина пришла на прощание с Александром Олейниковым

Народная артистка России Лариса Долина пришла на прощание с режиссером и телеведущим Александром Олейниковым. Кадры с церемонии оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео видно, как Долина сдерживая слезы прошла по траурному залу Троекуровского кладбища, на котором и похоронят Олейникова. 

Режиссер умер внезапно от оторвавшегося тромба. Ему было 60 лет.

Долину же в последнее время все чаще упоминают в новостях, не связанных с ее профессиональной деятельностью. Общественность и СМИ больше интересует скандал с квартирой, которая когда-то принадлежала исполнительнице.

В 2024 году она продала жилплощадь. А позднее заявила, что решилась на это, находясь под влиянием мошенников. Поэтому она попыталась оспорить сделку в суде. Покупательница недвижимости Полина Лурье подала встречный иск.

В декабре 2025 года Верховный суд признал законным владельцем квартиры Лурье. Кроме того, было вынесено постановление о выселении из квартиры и снятия с регистрационного учета певицы, ее дочери и внучки.

В январе 2026 года певица передала ключи от жилища новой хозяйке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина после скандала с квартирой систематически избегает общения с журналистами.

Еле сдерживала слезы: Лариса Долина пришла на прощание с Александром Олейниковым
