Путин: строительный сектор РФ готов помочь в восстановлении Сирии

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 61 0

Президент России отметил, что работы будет много.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Строительный сектор России готов помочь в восстановлении Сирии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа.

«Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии. И наши эконом-операторы, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе», — сказал российский лидер.

Президент РФ также добавил, что наша страна всегда выступала за восстановление целостности Сирии и поддержал усилия правительства страны в этом вопросе. Кроме того, Путин отметил в этой сфере большой прогресс.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Воздушное судно сирийского лидера приземлилось в столичном аэропорту Внуково.

Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры президентов состоятся в формате рабочего завтрака.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказал Путин про отношения России и Сирии. История взаимодействия стран началась еще в 1944 году с подписания соглашения о дипломатических отношениях.

