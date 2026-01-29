«Мистика в городе N»: Филипп Янковский о новом сериале «Резервация»

В картине актер сыграл роль мэра.

Филипп Янковский: в сериале «Резервация» показаны мистические события в городе N

Актер и кинорежиссер Филипп Янковский приоткрыл занавес сюжета нового сериала «Резервация». Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере картины.

По словам Янковского, сюжет получился очень захватывающим, а ему была уготовлена роль мэра в мистическом и немного жутковатом городе N.

«Для зрителей скажу, что это некая аномальная зона в городе N, в котором происходят разнообразные, немножко мистические события», — поделился актер.

О том, что все происходящее в городе — это сплошные загадки вперемешку с мрачной реальностью, как, например, бесследное исчезновение детей, говорит и слоган картины: «Войти можно. Выйти нельзя».

Фантастический триллер с детективной линией выйдет на онлайн-платформах с 1 февраля 2026 года. В ролях Денис Шведов, Екатерина Волкова, Николай Шрайбер, Полина Гухман, Сергей Барковский и другие.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Филипп Янковский считает, что название сериала «Резервация» во многом определило атмосферу съемочного процесса.

