«Фантастическая антиутопия»: Филипп Янковский о жанре сериала «Резервация»

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Актер надеется, что в реальности не будет таких событий, как в ленте.

Фото, видео: legion-media/PEOPLETALK; 5-tv.ru

Филипп Янковский причислил сериал «Резервация» к жанру фантастическая антиутопия

Новый сериал «Резервация» можно было бы отнести к жанру фантастическая антиутопия или утопия. Об этом в беседе с 5-tv.ru порассуждал актер и кинорежиссер Филипп Янковский.

«Все-таки по жанру это не фантастика, наверное, антиутопия, или, если есть такой жанр, фантастическая утопия», — поделился он.

Актер надеется, что все описанные в ленте события, полные мистики и мрачности в некоем городе N, не коснутся реальности.

«Потому что все-таки эти люди оказались там (в резервации. — Прим. ред.) не от хорошей жизни», — отметил Янковский.

В центре сюжета нового сериала «Резервация» — герой по имени Сергей, который вернулся домой и столкнулся с пугающей реальностью: вместо привычного для него города — территория, отрезанная от внешнего мира загадочной аномалией под названием «резервация». В попытке спасти близких, которые оказались в ловушке, Сергей проник внутрь опасной зоны. Там он узнал о загадке длиной в несколько лет — в городе таинственным образом пропадают дети. Эти события напрямую связаны с аномалией, а значит, чтобы вернуть семью и выбраться самому, герою предстоит разгадать зловещую тайну резервации.

Сериал выйдет на онлайн-платформы с 1 февраля 2026 года. В ролях Денис Шведов, Екатерина Волкова, Филипп Янковский, Николай Шрайбер, Полина Гухман, Сергей Барковский и другие.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, актриса театра и кино Екатерина Волкова, сыгравшая в сериале «Резервация», оказалась в непрекращающемся кошмаре, из-за которого льет слезы каждый день.

