Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз до 2027 года

Борис Сатаров
Канцлер Германии заявил что процесс интеграции Киева в ЕС не может быть ускорен.

Фото: Reuters/Annegret Hilse

Вступление Украины в Евросоюз до 1 января 2027 года является невозможным из-за несоответствия страны установленным критериям объединения. Об этом 28 января заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после консультаций с лидерами Социал демократической партии Германии и Христианско социального союза.

Немецкий канцлер подчеркнул что данную позицию довели и до американской стороны.

«Мы также довели до сведения американской стороны, что вступление Украины 1 января 2027 года исключено — это невозможно», — заявил Мерц.

По словам главы правительства ФРГ, Украина должна сохранять перспективу членства в Евросоюзе, однако сам процесс носит долгосрочный характер. Мерц отметил что возможен вариант постепенного сближения Киева с Евросоюзом, который выглядит более реалистичным в текущих условиях, тогда как быстрое вступление страны в объединение сейчас не представляется осуществимым.

Канцлер также указал что на данный момент существуют более насущные приоритеты, в том числе предстоящий раунд переговоров по Украине, который должен состояться в Абу-Даби.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял что мирный план по урегулированию конфликта может предусматривать вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года. При этом против этой инициативы выступил канцлер Австрии Кристиан Штокер, отметив что Киев пока далек от стандартов Евросоюза.

