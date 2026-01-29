«Живет отдельной жизнью»: Дарья Повереннова об отношениях с дочкой

Дарья Повереннова: с дочкой видимся лично только раз в год

Актриса Дарья Повереннова видится с единственной дочкой Полиной раз в год, а в остальное время — только по видео. О том, что произошло между ними и какие у них сейчас отношения, она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Резервация».

«Она работает в косметической компании в Сеуле уже четвертый год. Видимся мы с ней только по телефону, один раз в год лично, дай бог, чтобы лично. Поэтому живет своей взрослой, осознанной, отдельной жизнью», — поделилась Повереннова.

По словам Дарьи, в детстве Полина много времени проводила с бабушкой, пока она была на съемках. Тем не менее, актриса всегда старалась находить время для дочери. Пусть его было и не очень много, зато оно было качественным. Именно такого принципа знаменитость всегда придерживалась.

«Комплекс вины — это неправильная история, от этого комплекса появляются все болезни. Поэтому, если у тебя такая профессия, то ты должен найти возможность своему ребенку это объяснить. А то время, которое ты проводишь с ребенком, его надо постараться проводить качественно. Вот я так и старалась», — резюмировала актриса, добавив, что с Полиной у них хорошие отношения и они «очень дружат».

