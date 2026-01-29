В МИДе указали на подготовку НАТО к конфликту с Россией

Дипломат Масленников указал на подготовку НАТО к конфликту с Россией

Североатлантический альянс (НАТО) ориентируется на сценарий возможного конфликта с Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел Владислав Масленников.

По его словам, в актуальных стратегических документах НАТО Россия закреплена как главная и непосредственная угроза безопасности. При этом, дипломат отметил, что подобная установка носит долгосрочный характер и сохраняется даже при гипотетическом урегулировании ситуации вокруг Украины.

«Исходя из этого, НАТО фактически ведет подготовку к возможному конфликту с Россией, увеличивая военные расходы, наращивая свои потенциалы по периметру наших границ и разворачивая новые миссии и операции на востоке Европы», — подчеркнул Масленников.

Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что в НАТО полностью прекратили официальные контакты с Москвой. В настоящее время сохраняется лишь канал экстренной связи.

До этого, 16 января, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом к западным странам возобновить диалог с Россией. Он напомнил, что даже в период холодной войны сторонам удавалось договариваться об ограничении ядерных рисков.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь заявил, что НАТО и Европейский союз переживают системный кризис, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе находится в крайне ослабленном состоянии. Также он отметил, что после распада СССР данные структуры стали инструментами продвижения в регионы традиционных интересов России, в том числе Южный Кавказ, Центральную Азию и Дальний Восток.

Ранее, писал 5-tv.ru, в НАТО заявили о планах усилить военное присутствие на границе с Россией и Белоруссией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.