Киев сейчас не думает о своих внутренних проблемах, ведя все более агрессивную внешнюю политику. Дошло до того, что украинское руководство напрямую угрожает премьеру Венгрии Виктору Орбану и даже членам правительства, которые блокируют помощь ВСУ.

В Будапеште заявили, что в своих нападках и оскорблениях киевский режим перешел красную черту, и пути назад нет. За резким обострением, которое уже перерастает в дипломатическую войну, следит корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Новый день в Будапеште стартует с новых угроз. Не завуалированных, а, наоборот, открытых и развязных. Киев делает то единственное, что умеет действительно хорошо, продолжая патологическую риторику Зеленского в Давосе. Только теперь все серьезнее.

«Новые угрозы поступают с Украины ежедневно. Иногда от президента, иногда от министра иностранных дел, иногда от какого‑нибудь сотрудника разведки. И такое будет частью нашей повседневной жизни вплоть до выборов. Они хотят смены власти, они хотят проукраинского правительства, они нам угрожают», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Украинское руководство перешло черту — это слова самого Орбана. Венгерский премьер раскрыл детали: зловонное зелье заварили именно на Банковой. Там изо всех сил придумывают, как бы сместить «неугодного Орбана» с премьерского кресла. Ведь нынешнее правительство отказывается финансировать Зеленского и его приближенных. Особенно на фоне коррупционного скандала, главный герой которого, золотой унитаз Миндича, сейчас красуется на антиукраинских плакатах на улицах Будапешта.

В Киеве, конечно, не смогли смолчать.

«В тот день, когда Украина присоединится к ЕС, мы поместим это высказывание в рамке, чтобы эти сто лет помнить вашу ложь», — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Как красная тряпка для быка слова Виктора Орбана о том, что лично он не допустит запрета на импорт российской нефти и газа. А еще — сделает все, чтобы, как он выразился, Украину не «втиснули» бы в ЕС в 2027-м, в обход всех законов и правовых норм союза. На чем Зеленский настаивает, разве что кулаком с трибуны не стуча.

«В Венгрии начался принципиально новый этап подготовки к выборам. Украинцы хотят, чтобы партия „Тиса“ победила на выборах, потому что тогда Украина получит зеленый свет на вступление в Европейский союз», — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

И вот уже летят из Киева приветственные реплики в адрес центральной фигуры на оппозиционном поле венгерской политики, Петера Мадьяра. Того самого, который главной целью ставит снижение зависимости от российских энергоносителей. Популизм за счет венгерских налогоплательщиков, которые и без того пострадали после подрыва трубопровода «Дружба» летом прошлого года, причастность к чему Украина даже не скрывала.

«Венгрия заплатила более девяти триллионов форинтов за то, что конфликт идет по соседству с нами. И Европейский союз ответил политикой вовлечения в эскалацию. На сегодняшний день каждая венгерская семья обеднела из-за этого на два с лишним миллиона форинтов», — отметил глава аппарата премьер-министра Венгрии Антал Роган.

В долларах — больше пяти тысяч. На языке угроз, провокаций и откровенно вредоносных действий.

А за несколько лет до этого Киев играючи принял скандальный закон, который жестко ограничил использование языков национальных меньшинств. И это не только про русский, но и про венгерский. Ведь в Закарпатье живут 150 тысяч этнических венгров. В Будапеште тогда закономерно возмутились. И четко поняли: Украина Венгрии точно не подходящий попутчик.

