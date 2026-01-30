«Просто хорошо прикидываюсь»: Повереннова о психологическом влиянии ролей на нее

Дарья Повереннова: личное эмоциональное состояние не связано с героями кино

Заслуженная артистка России, актриса Дарья Повереннова поделилась отношением к психосоматике и объяснила, отражаются ли переживания ее экранных персонажей на собственном состоянии. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере сериала «Резервация».

По словам Поверенновой, эмоциональное состояние человека напрямую связано с его самочувствием: внутренние обиды, тревоги и негативный настрой могут провоцировать болезни. При этом актриса подчеркнула, что не считает правильным жить в постоянном страхе за здоровье или чрезмерно контролировать каждое действие. По мнению знаменитости, важно сохранять осознанность.

«Многие болезни от головы и от настроя, и вот от обиды, как я уже сказала. Поэтому об этом не стоит забывать. Не надо, конечно, так как прямо очень бояться дышать, бояться что-то делать, лишний шаг. Об этом я думаю не стоит забывать», — отметила она.

К тому же артистка отметила, что четко разделяет себя и героев, которых воплощает на экране. Она пояснила, что не переносит характеры, переживания и судьбы персонажей на собственную жизнь и не отождествляет себя с ними. По ее мнению, именно такая дистанция позволяет избежать внутренних и «метафизических» проблем. Повереннова подчеркнула, что актерская игра для нее — это профессиональное перевоплощение, а не проживание чужой жизни, пусть даже внешне оно выглядит максимально правдоподобным.

«Я же как артистка, я же их не (героев, которых играет в кино. — Прим. ред.) экстраполирую на себя, я же их не идентифицирую с собой. Если бы я идентифицировала бы с собой, тогда были бы проблемы на метафизическом уровне. Но я артистка, я это играю, я просто хорошо прикидываюсь», — заключила Дарья.

