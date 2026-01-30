«Просто хорошо прикидываюсь»: Повереннова о психологическом влиянии ролей на нее

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 7 0

Актриса не считает правильным жить в постоянном страхе за здоровье или чрезмерно контролировать каждое действие.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дарья Повереннова: личное эмоциональное состояние не связано с героями кино

Заслуженная артистка России, актриса Дарья Повереннова поделилась отношением к психосоматике и объяснила, отражаются ли переживания ее экранных персонажей на собственном состоянии. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере сериала «Резервация».

По словам Поверенновой, эмоциональное состояние человека напрямую связано с его самочувствием: внутренние обиды, тревоги и негативный настрой могут провоцировать болезни. При этом актриса подчеркнула, что не считает правильным жить в постоянном страхе за здоровье или чрезмерно контролировать каждое действие. По мнению знаменитости, важно сохранять осознанность.

«Многие болезни от головы и от настроя, и вот от обиды, как я уже сказала. Поэтому об этом не стоит забывать. Не надо, конечно, так как прямо очень бояться дышать, бояться что-то делать, лишний шаг. Об этом я думаю не стоит забывать», — отметила она.

К тому же артистка отметила, что четко разделяет себя и героев, которых воплощает на экране. Она пояснила, что не переносит характеры, переживания и судьбы персонажей на собственную жизнь и не отождествляет себя с ними. По ее мнению, именно такая дистанция позволяет избежать внутренних и «метафизических» проблем. Повереннова подчеркнула, что актерская игра для нее — это профессиональное перевоплощение, а не проживание чужой жизни, пусть даже внешне оно выглядит максимально правдоподобным.

«Я же как артистка, я же их не (героев, которых играет в кино. — Прим. ред.) экстраполирую на себя, я же их не идентифицирую с собой. Если бы я идентифицировала бы с собой, тогда были бы проблемы на метафизическом уровне. Но я артистка, я это играю, я просто хорошо прикидываюсь», — заключила Дарья.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дарья Повереннова рассказала о жертвах ради работы в кадре.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

3:46
«Просто хорошо прикидываюсь»: Повереннова о психологическом влиянии ролей на нее
3:10
Врач предупредила о рисках заражения вирусом Нипах через экзотические фрукты
3:02
Перименопауза: как сохранить здоровье и активность после 45 лет
2:47
Снежная Луна проверит на прочность: что не следует делать 2 февраля
2:30
Подростки из Оренбурга прославились пением в домофоны
2:12
Чувствуют безнаказанность: почему Петербург становится столицей подростковой преступности

Сейчас читают

Захарова назвала дикими выводы генсека ООН о Крыме и Донбассе
В Госдуме поддержали идею о получении согласия мужа на аборт
Доисторический сюрприз: в Китае обнаружили сотни видов древних животных
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026