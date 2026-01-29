Лавров указал на нарушение дипломатической этики Зеленским

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 44 0

Такие же «повадки» есть и «учителей» главы киевского режима из Евросоюза.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: у Зеленского и Евросоюза есть повадки нарушать дипломатические нормы

У лидера киевского режима Владимира Зеленского и его «учителей» из Европейского союза (ЕС) есть повадки нарушать законы дипломатической этики. Об этом в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, Россия руководствуется принципами неразглашения содержания дипломатических переговоров. Лавров отметил, что российская сторона не видела соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной, поэтому отказывается от комментариев.

«Мы не видели соглашения с Соединенными Штатами, о котором сейчас на каждом углу говорит Зеленский, его министр иностранных дел Сибига и ряд других украинских деятелей. Хотя они, повторю, в нарушение всех законов дипломатической этики следуют за такими своими „учителями“, как президент Франции Макрон и прочие желающие постоянно „сливать“ какую-то информацию, не неся за это никакой ответственности», — заявил Лавров.

Министр иностранных дел также подверг критике позицию Европы, которая, по его словам, не смогла с уважением отнестись к политике президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Лавров добавил, что на форуме в Давосе Владимир Зеленский критиковал ЕС за мягкое отношение к Дональду Трампу и призывал к более активной поддержке конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин высоко оценил вклад ОАЭ в организацию переговорного процесса по украинскому вопросу. Позиции Москвы и Абу-Даби, как отметил российский лидер, по ряду международных вопросов во многом совпадают.

Отдельное внимание Путин уделил усилиям эмиратской стороны в контексте украинского кризиса. По его словам, ОАЭ сыграли важную роль в содействии обменам удерживаемыми лицами, а также предоставили площадку для проведения различных форм контактов между сторонами конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

20:08
Лавров: Трамп удивился словам Путина о запрете всего русского на Украине
20:02
Деньги не помогли: миллиардер умер во время операции по увеличению пениса
19:56
Морское приключение: турист напал на пассажиров грузового судна
19:39
В школах США принимали решения о смене пола* детей без согласия родителей
19:32
Доисторический сюрприз: в Китае обнаружили сотни видов древних животных
19:31
Лавров указал на нарушение дипломатической этики Зеленским

Сейчас читают

Сидел в позе лотоса и умер: тело россиянина нашли в отеле на Бали
Тимур Родригез больше не обязан содержать бывшую жену
В Роспотребнадзоре рассказали об условиях распространения вируса Нипах в России
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026