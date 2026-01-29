Повысят не всем: кому и как будут поднимать зарплаты в 2026 году

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 44 0

HR-эксперт Валерия Доманская уверена, что в 2026 году зарплаты вырастут на 5-7%.

Кому повысят зарплату в 2026 году в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

HR-директор Доманская: в 2026 году зарплаты повысят специалистам ИТ-сферы

В 2026 году повышение зарплат в России перестанет быть гарантированным для всех. Об этом в беседе с Life.ru рассказала HR-директор Валерия Доманская.

По словам специалиста, основной причиной такого подхода является экономическая осторожность бизнеса на фоне нестабильного спроса и высоких затрат. Рост заработной платы ожидается, в первую очередь, в узких высокотехнологичных сферах, таких как информационная безопасность, сложная инженерия и ИТ.

По информации Доманской, в 2026 году зарплаты вырастут на 5-7%, однако лучшие кадры могут рассчитывать на более значительное повышение дохода. Прибавки получат те, кто своими навыками напрямую двигает компанию вперед в технологиях и эффективности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России впервые зафиксировали сокращение числа вакансий для курьеров на полную ставку. По результатам 2025 года количество предложений о работе доставщиков с полным графиком снизилось до 69,2 тысячи. Это на 2,1% меньше показателей предыдущего периода. В то же время сегмент частичной занятости показал стремительный рост — на 36,8%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

0:27
Минобрнауки опровергло сообщения о переходе вузов на новую систему образования
0:10
Российский танкер-газовоз «Алексей Косыгин» ушел на первую доставку
23:50
Россиянки становятся жертвами преследования из-за панорамных окон
23:30
Повысят не всем: кому и как будут поднимать зарплаты в 2026 году
23:10
Загадку внешности Векны из «Очень странных дел» объяснил ЛОР-врач
22:50
Врач-невролог объяснила, что такое самостоятельная головная боль и почему она возникает

Сейчас читают

Морское приключение: турист напал на пассажиров грузового судна
В школах США принимали решения о смене пола* детей без согласия родителей
В Госдуме поддержали идею о получении согласия мужа на аборт
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026