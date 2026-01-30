Три варианта: самые частые причины головокружения

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 34 0

С какими нарушениями чаще всего связано это состояние?

Фото: 5-tv.ru

Невролог Демьяновская: головокружение возникает из-за сбоя внутреннего уха

Головокружение может возникать по нескольким причинам, наиболее распространенные из которых связаны с нарушениями работы внутреннего уха, психоэмоциональным состоянием и снижением чувствительности в ногах. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Lenta.ru.

По словам врача, чаще всего головокружение возникает из-за сбоя в работе внутреннего уха. Она пояснила, что в результате возрастных изменений, травм или без видимых причин микроскопические кристаллы, которые в норме находятся в определенных отделах внутреннего уха, могут смещаться и попадать в зоны, отвечающие за равновесие.

Не перепутайте: разница между простудой и гриппом по симптомам

В таких случаях при повороте или запрокидывании головы возникает ложное ощущение интенсивного вращения, которое проявляется короткими, но выраженными приступами, например при переворачивании в кровати.

Второй по распространенности причиной Демьяновская назвала головокружение, связанное со стрессом, тревогой и нервным напряжением.

«При так называемом психогенном головокружении человек может чувствовать постоянную неустойчивость, будто его качает из стороны в сторону, туман или тяжесть в голове, ощущение дурноты или страх упасть», — отметила специалист.

Кроме того, головокружение может быть связано с нарушением чувствительности в ногах. Такое состояние возникает при диабетической полиневропатии, после химиотерапии или при поражениях спинного мозга. В этих случаях, как пояснила врач, человеку кажется, будто он идет по нестабильной поверхности или мягкому ковру.

Не перепутайте: разница между простудой и гриппом по симптомам

