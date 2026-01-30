В Госдуме предложили оплачивать больничные родителям с детьми автономно от стажа

Депутат Чернышов призвал к полной выплате по уходу за больным ребенком для всех

В России может появиться норма о стопроцентной оплате больничных для работающих родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, вне зависимости от их страхового стажа. Документ с инициативой в адрес министра труда и социальной защиты Антона Котякова от вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова изучило издание Lenta.ru.

Парламентарий обратил внимание, что действующее законодательство напрямую связывает размер пособия по временной нетрудоспособности с продолжительностью страхового стажа, что относится к болезни самого работника, а также к уходу за заболевшим ребенком. Родители со стажем менее восьми лет получают только часть среднего заработка, тогда как максимальная выплата предусмотрена лишь при длительной официальной занятости.

Особо уязвимой, по мнению Чернышова, является ситуация с уходом за детьми старше восьми лет. Даже в первые дни больничного размер выплат по-прежнему зависит от стажа, что создает дополнительные финансовые риски для семей. Это особенно заметно среди молодых родителей, чей трудовой путь часто прерывался из-за учебы, переездов или иных жизненных обстоятельств.

Депутат добавил, что к моменту, когда ребенок достигает девяти-десяти лет, у одного из родителей нередко так и не набирается необходимый стаж. В результате при болезни ребенка семья может потерять от пятой части до почти половины дохода, что серьезно отразится на финансовой стабильности, особенно если заболевший родитель является главным кормильцем.

В связи с этим Чернышов предложил закрепить гарантированную выплату пособия в размере 100% среднего заработка за первые десять календарных дней больничного по уходу за ребенком. Такая мера, по его задумке, должна применяться независимо от страхового стажа, но не чаще трех раз в год на каждого работающего родителя.

После истечения десятидневного периода или при превышении установленного лимита выплаты, по предложению депутата, могут рассчитывать по действующим правилам — с учетом стажа. Такой подход, как пояснил Чернышов, позволит сохранить баланс между поддержкой семей и устойчивостью системы обязательного социального страхования.

По мнению вице-спикера Госдумы, инициатива окажет помощь для миллионов родителей в сложный период, позволит сосредоточиться на здоровье ребенка и снизит уровень социального напряжения. Мера в долгосрочной перспективе может позитивно сказаться на благополучии семей и создать более комфортные условия для воспитания детей, что соответствует целям демографической политики страны.

