Толпа семиклассниц жестоко избила девочку в школьном туалете в Янино

Лилия Килячкова
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Толпа школьниц избила девочку в школьном туалете в Янино

Фото: 5-tv.ru

Толпа семиклассниц жестоко избила сверстницу в туалете Янинского центра образования в Ленинградской области. Соответствующие ролики появились в социальных сетях 30 января.

Инцидент произошел после того, как пострадавшая школьница дала отпор однокласснице, которая вылила на нее воду. В результате школьница повалила свою соперницу на пол, после чего разгорелся конфликт. Несколько школьниц окружили девочку и начали бить ее мокрыми тряпками по голове и по лицу. Кроме того, пострадавшей отрезали прядь волос и щелкали ножницами у лица.

Мать пострадавшей школьницы в беседе с телеканалом «78» рассказала, что конфликт мог начаться из-за того, что девочка якобы пустила слухи об отношениях одной из нападавших с шестиклассником. Родительница также добавила, что администрация центра поставила девочек на учет, а всех участников конфликта ожидает разговор с инспектором.

СУ СК РФ по Ленинградской области сообщил в Telegram-канале, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются другие обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подросток пострадал после конфликта на горке в Екатеринбурге. Мальчик катался с другом и не успел ничего сделать, чтобы не столкнуться с женщиной. Перед ударом подросток оттолкнул снегокат, чтобы смягчить столкновение, но при этом собственным телом задел жену мужчины. Сразу после этого мужчина набросился на ребенка с кулаками.

