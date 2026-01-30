Толпа семиклассниц жестоко избила девочку в школьном туалете в Янино

Толпа семиклассниц жестоко избила сверстницу в туалете Янинского центра образования в Ленинградской области. Соответствующие ролики появились в социальных сетях 30 января.

Инцидент произошел после того, как пострадавшая школьница дала отпор однокласснице, которая вылила на нее воду. В результате школьница повалила свою соперницу на пол, после чего разгорелся конфликт. Несколько школьниц окружили девочку и начали бить ее мокрыми тряпками по голове и по лицу. Кроме того, пострадавшей отрезали прядь волос и щелкали ножницами у лица.

Мать пострадавшей школьницы в беседе с телеканалом «78» рассказала, что конфликт мог начаться из-за того, что девочка якобы пустила слухи об отношениях одной из нападавших с шестиклассником. Родительница также добавила, что администрация центра поставила девочек на учет, а всех участников конфликта ожидает разговор с инспектором.

СУ СК РФ по Ленинградской области сообщил в Telegram-канале, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются другие обстоятельства инцидента.

