Путин: в 2025 году российская продукция военного назначения была поставлена в 30 стран

В 2025 году российская продукция военного назначения была поставлена в 30 стран мира, а сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

Он отметил, что в последнее время возросло давление на военно-техническое сотрудничество России со стороны западных стран. Своими действиями они пытались добиться торможения и блокирования деловых связей российских партнеров с нашей страной. Но не удалось.

«Однако, несмотря на все эти попытки, наши экспортные контракты в целом устойчиво выполнялись. Российская продукция военного назначения за прошедший год было поставлено более чем в 30 стран мира, а сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов», — подчеркнул президент.

По словам Путина, за прошедший год Россия набрала солидный портфель новых экспортных заказов, что продемонстрировало эффективность и высокую устойчивость российской системы военно-технического сотрудничества.

Президент также обратил внимание на расширение номенклатуры и географии поставок российской продукции военного назначения. Это позволило укрепить позиции страны в качестве надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения.

