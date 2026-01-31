«Надеюсь, не накроет»: чего опасается Екатерина Климова, получив «Золотого орла»

Екатерина Климова опасается, чтобы первый «Золотой орел» не вскружил ей голову

Актриса театра и кино Екатерина Климова прокомментировала свою победу в номинации за лучшую женскую роль в сериале «Атом». Она получила своего первого «Золотого орла» и поделилась эмоциями с корреспондентом 5-tv.ru на 24-й церемонии премии «Золотой орел» в Москве.

«Я счастлива. Это очень приятно, очень ценно для меня — получить такую большую оценку коллег, профессионалов, академиков», — рассказала актриса.

По словам Климовой, для актера важна не только любовь зрителя, но и своих коллег по цеху. Их признание дает чувство еще большей ответственности.

«Я надеюсь, что меня звездная болезнь не накроет с головой, что мне хватит ума просто двигаться дальше, просто знать, что у меня теперь есть вот такая ценная награда», — добавила она.

На счету Екатерины Климовой десятки творческих работ. Среди них «Мосгаз», «Чума», «Чемпионы», «Любовь в большом городе 3» и другие. Особую популярность ей принес телесериал «По законам военного времени», в котором она сыграла следователя Елагину.

Ранее 5-tv.ru публиковал список победителей премии «Золотой орел — 2026».

