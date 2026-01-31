Тяжело дышала, но дозвонилась в скорую: звезда «Один дома» была в тяжелом состоянии перед смертью

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 319 0

Кэтрин О’Хару доставили в госпиталь, но через несколько часов она скончалась.

В каком состоянии была звезда Один дома перед смертью

Фото: www.globallookpress.com/AdMedia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Кэтрин О’Хара перед смертью была в тяжелом состоянии

Голливудская актриса Кэтрин О’Хара, которая ушла из жизни в возрасте 71 года, смогла сама позвонить в скорую. Об этом сообщает издание Daily Mail. 

Читайте также

Тайна сердца Кэтрин О’Хары: редкая врожденная патология звезды «Один дома»

Согласно полученным данным аудиозаписей диспетчерской службы, знаменитость начала испытывать серьезные трудности с дыханием, находясь в своем особняке в Брентвуде.

Экстренный вызов поступил около пяти часов утра, после чего на место оперативно прибыли медики. По заявлению официального представителя пожарной службы Лос-Анджелеса, пациентка была доставлена в ближайший госпиталь в тяжелом состоянии, однако спустя несколько часов врачи констатировали ее смерть.

Точная смерти гибели легендарной артистки на данный момент официально не разглашается. Последний раз О’Хара появлялась на публике в сентябре на церемонии вручения премии «Эмми», где присутствующие отметили ее болезненный вид.

У актрисы остались муж, художник-постановщик Бо Уэлш, с которым она прожила более тридцати лет, и двое взрослых сыновей — Мэтью и Люк. Коллеги по цеху выражают глубокие соболезнования семье.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Маколей Калкин, сыгравший ее сына в культовой комедии «Один дома», опубликовал трогательное послание в социальных сетях: «Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел большего. Люблю тебя. Увидимся позже».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака
5:10
Тяжело дышала, но дозвонилась в скорую: звезда «Один дома» была в тяжелом состоянии перед смертью
4:45
Любила бывшего и позвала его на свадьбу: почему не стоит выходить замуж без чувств
4:27
«Нездоровый интерес»: почему на концертах Долиной усиливаю меры безопасности
4:10
«Надеюсь, не накроет»: чего опасается Екатерина Климова, получив «Золотого орла»
3:50
Тайна сердца Кэтрин О’Хары: редкая врожденная патология звезды «Один дома»

Сейчас читают

«Нездоровый интерес»: почему на концертах Долиной усиливаю меры безопасности
Тайна сердца Кэтрин О’Хары: редкая врожденная патология звезды «Один дома»
Послания из камеры смертников: кузина Теда Банди раскрыла содержание его писем
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026