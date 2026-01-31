Тяжело дышала, но дозвонилась в скорую: звезда «Один дома» была в тяжелом состоянии перед смертью

Актриса Кэтрин О’Хара перед смертью была в тяжелом состоянии

Голливудская актриса Кэтрин О’Хара, которая ушла из жизни в возрасте 71 года, смогла сама позвонить в скорую. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно полученным данным аудиозаписей диспетчерской службы, знаменитость начала испытывать серьезные трудности с дыханием, находясь в своем особняке в Брентвуде.

Экстренный вызов поступил около пяти часов утра, после чего на место оперативно прибыли медики. По заявлению официального представителя пожарной службы Лос-Анджелеса, пациентка была доставлена в ближайший госпиталь в тяжелом состоянии, однако спустя несколько часов врачи констатировали ее смерть.

Точная смерти гибели легендарной артистки на данный момент официально не разглашается. Последний раз О’Хара появлялась на публике в сентябре на церемонии вручения премии «Эмми», где присутствующие отметили ее болезненный вид.

У актрисы остались муж, художник-постановщик Бо Уэлш, с которым она прожила более тридцати лет, и двое взрослых сыновей — Мэтью и Люк. Коллеги по цеху выражают глубокие соболезнования семье.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Маколей Калкин, сыгравший ее сына в культовой комедии «Один дома», опубликовал трогательное послание в социальных сетях: «Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел большего. Люблю тебя. Увидимся позже».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.