МИД назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

Грушко назвал безопасность России лучшей гарантией для Украины

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что реальной гарантией безопасности Украины может стать лишь надежное обеспечение безопасности самой России, однако на Западе этот аспект игнорируют. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Все говорят о том, что необходимо предоставить гарантии безопасности Украине, но я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России», — заявил дипломат.

Замминистра указал на очевидность того, что лучшей гарантией безопасности Украины является наличие твердой гарантии безопасности России.

МИД ранее подчеркивал, что любые варианты размещения на Украине военных контингентов стран НАТО неприемлемы и могут привести к резкой эскалации. Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия будет рассматривать иностранные войска у своих границ как законные военные цели. По его словам, после заключения мирного соглашения присутствие зарубежных военных на Украине утратит смысл.

«Если мы будем понимать, что территория Украины не будет использоваться как плацдарм для создания угроз безопасности России, тогда и безопасность Украины будет обеспечена», — резюмировал Грушко.

Как ранее писал 5-tv.ru, директор департамента европейских проблем МИДа Владислав Масленников заявил, что НАТО ориентируется на сценарий возможного конфликта с Россией. Как отметил дипломат, в актуальных стратегических документах НАТО Россию назвали главной и непосредственной угрозой безопасности, подобная установка носит долгосрочный характер и сохраняется даже при урегулировании ситуации вокруг Украины.

