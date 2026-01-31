«Колоссальное впечатление»: Мерзликин — о том, как встретил Новый год с 30 подростками

Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив

Актер вспомнил время, когда сам был подростком. По его словам, тогда молодые люди вели себя по-другому.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Андрей Мерзликин назвал нынешнюю молодежь очень классной

Актер Андрей Мерзликин считает нынешнюю молодежь очень классной. Таким мнением он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на 24-й церемонии премии «Золотой орел» в Москве.

«Я проводил Новый год с детьми, у меня было 30 подростков в доме. Должен вам сказать, я получил колоссальное впечатление», — признался Мерзликин.

Актер вспомнил время, когда сам был подростком. По его словам, тогда молодые люди вели себя по-другому. Нынешние ребята — совсем другие.

«Да вы что, у нас классная молодежь! Какие классные ребята и девчонки», — сказал Мерзликин.

Артист не стал вдаваться в подробности того праздничного вечера, но отметил, что тем ребятам, которые пришли в гости к его детям, было 18-20 лет. После праздника актер выразил всем присутствовавшим на вечере гостям благодарность.

