«Пушкина не боялась»: художница по костюмам — о работе над образом Юры Борисова

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 1 745 0

Татьяна Патрахальцева получила статуэтку «Золотой орел» за работу над картиной о великом русскои писателе.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Костюмер Патрахальцева: образы Юры Борисова в фильме про Пушкина исторически достоверны

В фильме «Пророк. История Александра Пушкина» не было задачи исторически достоверно показать все костюмы героев. Однако образ великого русского писателя художница по костюмам Татьяна Патрахальцева «не побоялась» приблизить к реальности. О своей трудоемкой работе над картиной она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на 24-й церемонии премии «Золотой орел» в Москве.

«Мы не гнались за исторической достоверностью уж точно. Она помогала нам иногда, но, когда мешала — мы ее убирали», — говорит Татьяна корреспонденту 5-tv.ru на ковровой дорожке.

Работа над созданием образов всех персонажей была долгим творческим процессом, и велась она совместно с режиссером картины Феликсом Умаровым. Одним из его пожеланий было создать «легкость» на экране — этого принципа надо было придерживаться и в одежде. Как рассказала художница, музей-квартира Пушкина на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге даже потом взяла их костюмы себе, чтобы при помощи кино еще больше заинтересовать школьников.

Кроме того, образы в фильме подбирали в зависимости от личности каждого героя, чтобы лучше отразить характер. Но что касается главного героя, Александра Пушкина, здесь уже не до творчества.

«Самого Пушкина я не боялась сделать историческим», — призналась Татьяна.

Большая заслуга в этом принадлежит и Юре Борисову — исполнителю главной роли. По мнению Татьяны, он был настолько органичен в образе поэта, что она уже не может представить себе на его месте другого актера.

За работу над картиной Татьяна Патрахальцева получила заветную статуэтку в виде орла в номинации «Лучшая работа художника по костюмам». Конкуренцию фильму про Пушкина с актером Юрой Борисовым в главной роли в этой номинации составили картины «Август» и «Алиса в стране чудес».

Ранее 5-tv.ru писал, что поразило Екатерину Климову в своей героине сериала «Атом».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
На рубеже серьезных перемен: гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026...

Последние новости

13:30
Энтузиасты и прагматики: ученые назвали четыре типа личности пользователей ChatGPT
13:29
Нескольких звезд шоу-бизнеса задержали в Турции по делу о наркотиках
13:10
Названы регионы с самым низким спросом на водку
13:00
«Пушкина не боялась»: художница по костюмам — о работе над образом Юры Борисова
12:48
Российские военные освободили Петровку в Запорожской области и Торецкое в ДНР
12:30
Пока Голливуд не испортил: какие книги экранизируют в 2026 году

Сейчас читают

«Ланцет» ВС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Отказал Сталину и не предал «Спартак»: в чем сила мягкого характера Симоняна
Смертельная роскошь: почему частные перелеты опаснее обычных рейсов
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео