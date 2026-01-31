Нескольких звезд шоу-бизнеса задержали в Турции по делу о наркотиках

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Среди задержанных — известные актеры, музыканты и рэперы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Нескольких звезд шоу-бизнеса задержали в турецких городах по делу о наркотиках

Генеральная прокуратура Стамбула задержала нескольких представителей турецкого шоу-бизнеса в рамках расследования, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщила газета Hürriyet.

«В рамках расследования по делу о наркотиках было принято решение о задержании подозреваемых, среди которых есть и известные личности», — говорится в публикации.

По информации газеты, правоохранительные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах — в Стамбуле, Анкаре, Мугле и Ялове.

В числе задержанных оказались комик Хасан Джан Кая, певец Реймен (Юсуф Акташ), рэпер Эмирхан Чакал, а также Мазлум Актюрк, Мерт Эрен Бюльбюль, Сила Дюндар, Дондю Шахин, Бурак Гюнгёр, Ахмет Джан Дюндар, Берккан Гювен и Фират Яйла.

Конкретные обвинения пока не раскрыли. О ходе расследования других подробностей не сообщили.

В середине января турецкие СМИ сообщили о задержании актера Джана Ямана, известного по сериалам «Эль Турко» и «Ранняя пташка». Как утверждали журналисты, у него нашли наркотики. Позднее артист опроверг свою связь с наркотиками. Артист подтвердил, что его действительно забирали в отделение полиции в ходе масштабной антинаркотической операции, однако подчеркнул, что у него не обнаружили запрещенных веществ.

