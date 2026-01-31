Мошенники обменяли москвичке более 29 миллионов рублей на билеты «банка приколов»

Лилия Килячкова
Злоумышленники связались с жертвой якобы из поликлиники.

Мошенники обменяли женщине 29 млн рублей на фальшивые

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Мошенники обменяли москвичке более 29 миллионов рублей на билеты банка приколов

В Москве мошенники обменяли пенсионерке свыше 29 миллионов рублей на билеты банка приколов. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

Все началось с того, что 75-летняя жительница Москвы получила сообщение якобы из поликлиники с просьбой подтвердить прикрепление к медучреждению, написав код из SMS. Не заподозрив обмана, женщина отправила злоумышленникам код.

После этого пенсионерке на телефон стали приходить сообщения якобы о входе в аккаунт Госуслуг. В сообщении были указаны номера телефонов для обратной связи. Пенсионерка перезвонила по номеру, в ходе разговора злоумышленник назвал себя представителем финансовой организации и сообщил об оформлении доверенности от ее имени и получении неизвестными доступа к ее счетам.

«Затем к разговорам с москвичкой подключился уже лжеправоохранитель, которому испуганная женщина рассказала об имеющихся у нее сбережениях в банковской ячейке. Аферисты убедили пенсионерку, что деньги необходимо „проверить“», — говорится в сообщении прокуратуры.

Женщина, действуя по указке злоумышленников, забрала деньги из банковской ячейки, проследовала по указанному адресу и отдала средства некому курьеру. Через некоторое время к 75-летней пенсионерке пришел курьер с деньгами якобы после проведенной проверки. Полученные купюры женщина вернула в банковскую ячейку, не заподозрив обмана.

Только после разговора с супругом женщина решила проверить содержимое ячейки. Придя в банк, пенсионерка и ее муж обнаружили в ячейке сувенирные банкноты различного номинала. Женщина сразу обратилась в полицию, ущерб составил свыше 29,9 миллиона рублей.

Правоохранительные органы установили личность курьера, который забирал денежные средства у пенсионерки. Им оказался мужчина из Московской области, который тоже стал жертвой мошенников. Ранее он отдал им все свои деньги для «проверки» и выполнял требования якобы сотрудника правоохранительных органов.

Установление всех обстоятельств мошенничества находится на контроле в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России участились случаи интернет-мошенничества, при которых злоумышленники отправляют гражданам фейковые письма от имени портала «Госуслуги». Мошенники используют похожий логотип портала, персональные обращения и даже советуют никому не сообщать коды из SMS. Однако это всего лишь часть мошеннической схемы. Граждан призвали проверять адрес отправителя перед открытием письма, не переходить по ссылкам и не звонить на номера из подозрительных писем, а также не сообщать никому коды подтверждения из SMS.

