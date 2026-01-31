Ник Фрост рассказал о подготовке к роли Хагрида в сериале о Гарри Поттере

Актер Ник Фрост ради подготовки к роли Хагрида выписал имя персонажа 7 000 раз

Британский актер Ник Фрост, который сыграет Хагрида в сериале о Гарри Поттере, рассказал в интервью газете The Guardian о подготовке к роли.

Перед утверждением на роль Фрост выписал имя Хагрид около 7 000 раз, чтобы прочувствовать образ.

«До того, как меня утвердили на роль Хагрида, моя девушка предложила попробовать воплотить это в жизнь», — отметил актер.

Для большей достоверности образа лесничего ему пришлось также освоить вязание. Фрост начал брать уроки и уверен, что теперь умеет вязать.

«Да! Теперь я умею вязать!» — поделился актер.

Другие главные роли в сериале исполняют Доминик Маклафлин (Гарри), Арабелла Стэнтон (Гермиона) и Аластер Стаут (Рон). В актерский состав вошли Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Паапа Эссьеду (Северус Снегг), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), а также Тристан Харланд и Габриэль Харланд (Фред и Джордж Уизли).

Премьера первого сезона ожидается в 2027 году.

