Актриса Ксения Алферова заявила, что эгоцентризм мешает крепкой любви

Эгоцентризм мешает крепкой любви. Таким мнением поделилась актриса Ксения Алферова с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Золотой Дубль».

Звезда кино считает, что секрет прочного и длительного союза мужчины и женщины кроется не в любви, как могут подумать многие, а прежде всего во взаимоуважении.

«Это те, люди, которые знают, что это такое. Они уважают друг друга. Они личности, но вместе», — пояснила актриса.

Ксения Алферова добавила, что среди ее друзей есть такая пара. Они, как уточнила знаменитость, очень много лет вместе.

«Когда вы на них смотрите, то понимаете, что эти седовласые люди — пара», — сказала Алферова.

В конце разговора звезда кино добавила, что сейчас людям очень сложно построить гармоничные отношения, потому что каждый в первую очередь думает о себе. А любовь, как подчеркнула Ксения Алферова, это все-таки про «мы».

