МВД предупредило о новой схеме мошенников с рассылкой файлов от имени работодателя

МВД: мошенники используют новый метод для заражения мобильных устройств россиян

Мошенники начали использовать новый способ для заражения смартфонов россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ).

По данным ведомства, злоумышленники отправляют россиянам файлы с вредоносным программным обеспечением (ВПО) от имени работодателя. Это могут быть, например, WBwork.apk или YandexTracker.apk.

В ходе переписки преступники убеждают потенциальную жертву в том, что ей необходимо активировать ту или иную программу для выполнения определенных задач. После того как россиянин установит вредоносное ПО, то аферисты получат полный доступ к его телефону. Они могут просмотреть СМС-сообщения, журнал звонков и узнать геолокацию. Уточняется, что мошенники способны также управлять зараженным устройством в режиме реального времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как не стать жертвой киберпреступников при поиске подработки в Интернете. Как уточнили в МВД, ведение переговоров исключительно через мессенджеры могут быть плохим знаком.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.