Ксения Алферова и Егор Бероев расстались после 25 лет брака

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 111 0

У пары есть общая дочь.

Ксения Алферова и Егор Бероев расстались после 25 лет брака

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Ксения Алферова и актер Егор Бероев расстались после 25 лет брака. Слухи о разрыве подтвердила сама знаменитость в программе на федеральном канале.

Звезды отечественного кино пришли вместе на премьеру фильма, где они играют мужа и жену. Однако на сцене супруги держались на расстоянии, а в зале и вовсе решили сесть порознь. Отвечая на вопрос журналиста: «Вы теперь свободная женщина?», Ксения лаконично сказала: «Да!».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Алферова и Бероев расстались. Поводом для этого послужило то, что не так давно Ксения сняла обручальное кольцо, а также отписалась от своего мужа в соцсетях.

Причина расставания Алферовой и Бероева неизвестна. Однако в беседе с журналистами актриса намекнула на неверность со стороны знаменитого супруга.

«У женщин хорошо развита интуиция. Если нам что-то кажется, то нам не кажется. Это я знаю точно», — сказала Ксения Алферова.

Актеры познакомились в начале нулевых на одном из светских мероприятий. Пару лет спустя они поженились, а затем обвенчались. У супругов есть общая дочь — 18-летняя Евдокия. Девушка ведет непубличный образ жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кондитер Ренат Агзамов развелся со своей супругой Валерией.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

13:59
Собянин: «Лужники» станут одной из лучших рекреационных зон Москвы
13:41
В Волгограде временно сменили дорожные знаки к годовщине Сталинградской битвы
13:19
Школьный рюкзак и наручники: суд в США постановил освободить задержанного пятилетнего мальчика
13:00
Аллергия или заболевание печени: на что указывает постоянный зуд
12:59
Ксения Алферова и Егор Бероев расстались после 25 лет брака
12:35
Ничего страшного? Эпидемиолог Онищенко рассказал, опасна ли для России оспа обезьян

Сейчас читают

«Пушкина не боялась»: художница по костюмам — о работе над образом Юры Борисова
Отказал Сталину и не предал «Спартак»: в чем сила мягкого характера Симоняна
Коварный недуг: вдова Алана Рикмана раскрыла правду о болезни мужа
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео