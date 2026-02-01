«Было непросто»: уголовное дело возбуждено после инцидента на концерте Долиной

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Представитель певицы заявил, что артистка пережила серьезные эмоциональные и физические потрясения.



Уголовное дело возбуждено после инцидента на концерте Ларисы Долиной

Народная артистка России Лариса Долина получила серьезные эмоциональные и физические потрясения в результате инцидента на одном из недавних концертов. Об сообщил 5-tv.ru представитель певицы Сергей Пудовкин на выступлении Ларисы Долиной под названием «Юбилей в кругу друзей».

По его словам, уже возбуждено уголовное дело по факту публичных призывов к срыву мероприятия.

«Он (тот, кто пытался сорвать концерты. — Прим. ред.) под подпиской о невыезде, но я уверен, что вопрос с ним будет закрыт, как и с любым человеком, который будет мешать проведению массовых мероприятий в нашей стране», — отметил Пудовкин.

Представитель также сообщил, что происшествие негативно сказалось на здоровье артистки.

«Перед вами женщина, которая в очень уважаемом возрасте полвека работала на сцене и вышла на сцену после всего того, что произошло. Поверьте, было непросто», — добавил он.

По словам Пудовкина, Долина продолжает получать медицинскую помощь, а врачи обеспечивают ее восстановление.

Ранее, писал 5-tv.ru, Долина ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье.

