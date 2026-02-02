«Еще больше похожа на маму»: как семья приняла новый стиль Анны Пересильд

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив

Об откровенных и дерзких образах 16-летней актрисы то и дело спорят поклонники и модные эксперты. На этот раз она радикально изменила прическу.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Анна Пересильд с короткой стрижкой я стала еще больше похожа на маму

Актриса Анна Пересильд стала еще больше похожа на маму, заслуженную актрису Юлию Пересильд, с новой стрижкой. И это ей нравится. Об этом юная звезда рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Первая» (НМГ). Анна срезала свои длинные светлые локоны и предстала перед публикой со стильным каре. В соцсетях девушка предупредила — это не тот случай, когда «бахнула каре» из-за радикальных жизненных перемен, а просто «новая эра».

Многие образы Анны Пересильд на светских мероприятиях и фотосессиях смущали публику. Она стала известной артисткой в 15 лет и тут же начала появляться на людях в очень «взрослых» нарядах — глубокое декольте, полностью открытая спина, голый живот и вызывающее мини. Так что новая стрижка — еще не самый экстравагантный поступок. Как же на нее отреагировали дома?

«Хорошо. Ну, во-первых, я считаю, что я стала еще больше похожа на маму. Всем очень нравится, все отреагировали очень хорошо. (Бойфренд-певец Ваня Дмитриенко. — Прим. ред.) сказал, что ему тоже очень нравится», — поделилась Пересильд.

Двадцатилетний кавалер актрисы Ваня Дмитриенко действительно активно выражает восторг по отношению к Анне. В комментарих к ее фото в новом образе он называет девушку роскошной, чем вызывает умиление у фанатов. Впрочем, немудрено. Дуэт с Пересильд принес исполнителю не только личное счастье и даже одобрение ее мамы (стоит напомнить, Анне 16 лет), но и новый виток популярности!

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкальный дуэт с избранницей сделал Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом 2025 года.

