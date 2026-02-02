Работа «Гиацинтов» на харьковском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

|
София Головизнина
София Головизнина

Подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы РФ.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

 

В ходе боевой работы расчеты 152 мм самоходных пушек «Гиацинт-С» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» точечно уничтожили бронетехнику, огневые средства, укрепления и пункты управления БпЛА ВСУ в зоне проведения СВО на харьковском направлении.

В ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты используют осколочно-фугасные боеприпасы, способные поражать как живую силу, так и бронетехнику ВСУ.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.

После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершают смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

