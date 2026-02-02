Актриса Наталья Рудова призвала развлекаться на вечеринках в любом возрасте

Актриса Наталья Рудова отказалась вспоминать свою первую, самую крутую вечеринку, отвечая на вопросы корреспондента 5-tv.ru на премьере фильма «Первая» (НМГ). Потому что незачем запоминать, если тусовки продолжаются по сей день. Она не считает возраст препятствием для веселья — нет такой даты, когда пора осесть и успокоиться.

«Я вообще-то молодая, да, я классная, молодая… Как раз сейчас съездили в Новосибирск с большой блогерской тусовкой, веселились, как всегда, как в первый раз. Собственно, это было очень весело и круто», — заявила звезда.

На аргумент, что когда-то бесшабашная юность должна закончиться и смениться серьезностью, артистка ответила еще одним категорическим отказом. По ее мнению, возрастные требования — «надуманная обществом история». И подходит она только тем, кто соглашается играть по чужим правилам.

«Обтягивающее не носить, это не есть там не спать, тут не выпить, туда не сходить. Ну, в принципе тогда можно и умереть. Зачем? Ну, это жизнь, тебе если что-то нравится, делай это обязательно, кайфуй, просто отдыхай. Потому что мы родились для того, чтобы прожить ее один раз», — сказала Рудова.

Вопросы о том, что ей положено по возрасту, 42-летней Рудовой кажутся депрессивными. Она искренне не понимает, зачем ей напоминают о цифрах и предлагают как можно быстрее приготовиться к отходу в мир иной. А чедлвек, уверена артистка, должен получать удовольствие от жизни — личной, профессинальной — и от отдыха тоже. Такого, какой нравится именно ему.

«Вообще все должно быть в кайф... Именно поэтому, блин, я крутая, и у меня классные друзья. У меня друзья от, я не знаю, 15 (лет) до бесконечности, потому что нет никакой разницы между людьми, если они все на драйве», — добавила актриса.

Секрет неугасающей активности Натальи Рудовой прост — это любовь к жизни. А к покою и принятию старости в 40 лет, считает она, призывают только те, у кого кончились силы веселиться.

